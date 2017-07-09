Denizlispor Erzurum'da Kondisyon Depoluyor

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımlarından Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını bugün de Erzurum Palandöken'de yaptığı 2 antrenmanla sürdürdü.



27 futbolcunun katıldığı kampta sabahları kondisyon, kuvvet ve çabukluk çalışması yapan yeşil siyahlı ekip, akşamları teknik ve taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, Palandöken kampının neşeli bir ortamda geçtiğini, futbolcuların büyük bir hırsla çalıştıklarını söyledi.



Öte yandan yönetim de 10 Temmuz'da Futbol Federasyonu'na verilecek mali kriterlerle ilgili rapor konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Eski futbolculardan Bulgar Genkov'a daha önce taksitlendirilen 54 bin Euro alacağının tamamı ödendi. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, geçmiş dönemden alacakları bulunan Almubaraki, Leozinho, Bayram Fetai ve Peroviç'in avukatı ya da menajerleriyle alacaklarının taksitlendirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.



- Denizli