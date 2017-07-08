Denizlispor Erzurum'a Gitti

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Denizlispor, yeni sezon kampı için Antalya'dan havayoluyla Erzurum Palandöken'e gitti.



İç transferi büyük oranda firesiz tamamlayan transfer yasaklısı Horoz, 10 günlük kampa kondisyon depolayacak. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, kampa tam kadro gitmelerinin büyük avantaj olduğunu söyleyerek, "Zorlu lig maratonuna en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. - Denizli