Denizlispor - Elazığspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Elazığspor'a 3-2 yenildi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.



Ligin en zor deplasmanlarından birine geldiğini aktaran Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Belki bir puandalar ama geçen seneden beri beraber oynadığımız bir takıma karşı oynayacaktık. Dezavantajları bir iki sakatlıkları vardı ama beraber oynayan bir takımdı. Denizlispor'un sahada neler yapacağını biliyorduk. İlk yarı Denizlispor'un birkaç pozisyonu oldu, ilk yarı denk geçti. 30'uncu dakikadan sonra oyunu ele aldık, topu yere aldık, çok iyi paslar yaptık. Bunun neticesinde 2 farkla öne geçtik" dedi.



İkinci yarı maçın daha da iyi olduğunu dile getiren Altıparmak, "İkinci yarı televizyondan maçı izleyenler daha da zevk almışlardı. Hem golleriyle, hem pozisyonlarıyla futbol maçında gereken her şey vardı. Çok farklı kazanabilirdik, özellikle ikinci yarının son bölümlerinde çok pozisyon yakaladık, aynı golü iki kere yedik. Tabii bununla ilgili oyuncularımla bir görüşme olacak" diye konuştu.



Denizlispor cephesi



Herkesin giydiği formanın değerini vermesi gerektiğini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Söyleyecek pek bir şey yok. Özellikle ilk yarı pek pozisyon vermedik. Penaltıdan golü yedik. İkinci yarı bir gol daha yedik ama ona rağmen direnç göstermeye çalıştık. Ama ikinci yarı çok fazla direnç gösteremedik. Aklımın ucundun dahi geçmeyen bir mağlubiyet oldu, hatta beraberliği daha düşünmediğim bir maç oldu. Ama neticede kaybettik, bundan sonraki süreç daha farklı olacak. Ben dahil tüm futbolcular giydiği, taşıdığı formanın değerini bilmek zorunda. Her zaman söylüyorum, Denizlispor büyük bir camia, kaybedilince değeri anlar, inşallah futbolcu kardeşlerimiz de bunun değerini anlar" diye konuştu.



Mağlubiyet için taraftardan özür dileyen Şimşek, transfer yapamamanın üstüne üç tane sakatlığın gelmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Şimşek, "Geçen yıl banko oynayan Cenk, Ziya ve Kappel, üç kardeşimiz oynamadı. Fedakarlık işi, biraz daha futbolcu kardeşlerimde fedakarlık olması gerekiyor. En ufak şeyde, ayağım ağrıyor çıkarın, dizim ağrıyor çıkarın, artık bundan sonra bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ