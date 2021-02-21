Denizlispor dipten kurtuldu

SPOR Toto Süper Lig'de dibe demir atan Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Bu galibiyetle son sıradan kurtulan yeşil-siyahlı ekip 19'uncu sıraya yerleşti. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 5 maçta 2'nci galibiyetini alan Ege ekibi, kritik galibiyetle nefes aldı. Denizlispor ligde kalma yolunda umutlarını tazelerken, puan tablosunda Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nü geride bırakmayı başardı.

MESANOVİC FARKI

Denizlispor'un Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçta Bosnalı forvet Muris Mesanovic, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Orta sahada Rodallega'nın klas pasıyla topla buluşan Mesanovic, ceza sahasında yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Deneyimli forvet oyuncusu, bu sezon 4'üncü golünü attı. HAKAN KUTLU UMUTLU

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, çok önemli bir maçı kazandıklarını belirtti. Seri yakalamak istediklerini ifade eden Kutlu, "Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bu galibiyetle iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansının çok daha fazla artacağını göreceksiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT