Denizlispor dipten çıkamadı
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Denizlispor dipten çıkamadı

05.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:09
Denizlispor dipten çıkamadı

Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek umutlanan son sıradaki Yukatel Denizlispor, dün deplasmanda Trabzonspor'a tek golle mağlup olarak dipten çıkma fırsatını kaçırdı.

Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek umutlanan son sıradaki Yukatel Denizlispor, dün deplasmanda Trabzonspor'a tek golle mağlup olarak dipten çıkma fırsatını kaçırdı. Ligde oynadığı 21'inci maçında 12'nci yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, 17 puanda kalarak korkulu rüyadan uyanamadı. Denizli ekibi ateş hattında kalarak taraftarını üzdü. 

Takımın başında çıktığı 2'nci karşılaşmada yenilgiyle tanışan teknik direktör Hakan Kutlu, "Bu mücadele, oyun isteği ve oyun anlayışını değiştirerek devam ettiğimiz sürece Denizlispor'un bu ligde hayatına devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımlarından biri olan Denizlispor, pazar günü Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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