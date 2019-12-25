Denizlispor, devre arasına galibiyetle girmek istiyor

25.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:56

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, MKE Ankaragücü karşısında kazanıp Süper Lig'in ilk devresini galibiyetle bitirmek istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek ile Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdilek, 28 Aralık Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacakları maçla ligin ilk yarısını tamamlayacaklarını, rakiplerinin pozisyonuyla ilgilenmediklerini belirti.

Ankara'ya kazanmak için gideceklerini aktaran Özdilek, "MKE Ankaragücü maçını kazanırsak 24 puan yapacağız. İlk devre için çok iyi bir puan. İkinci devre için yerimizi sağlamlaştırma ve geleceğe güvenli bakma adına 21'in üzerindeki her puan çok değerli. Amacımız 24 puanla ligin ilk devresini bitirmek." diye konuştu.

Takımın fazla kadro derinliğinin bulunmadığını, takviye yapılması gerektiğini anlatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, ara transfer döneminde en az 4-5 oyuncuyu kadroya dahil etmek istediklerini dile getirdi.

Özdilek, şunları kaydetti:

"Devre arasında transferlerin ne denli zor olduğunu biliyorum. Ancak bu ihtiyacımızı da göz ardı edemeyiz. Bir aydır görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu ligi tanıyan ve geldiğinde direkt olarak katkı sağlayabilecek oyuncu profilleri üzerinde duruyoruz. Bugün itibarıyla sol tarafta oyuncumuz yok. Lig bunları affetmez. Öncelikli olarak eksik mevkilere 4-5 takviye yapmamız lazım. Görüştüğümüz oyuncular var. Kadro derinliği adına alternatif oyunculara da bakıyoruz. Bu ligde kalıcı olmak çok önemli. Bu senenin geçiş yılı olduğunu düşünürsek ligde kalmak Denizlispor'un geleceği, ekonomisi adına çok önemli."

İlk devrede takımların ortalama yüzde 50 puan kaybı yaşamasının ligin ikinci yarısının çok çetin geçeceğinin işareti olduğunu aktaran Özdilek, korkulu rüya görmeme adına ikinci yarıya daha sağlıklı ve geniş bir kadro yapısıyla girmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Mbamba: "Kazanmak için gideceğiz"

Kamerunlu futbolcu Mbamba, evlerinde oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduğunu ve futbolda bazen bu tür kazaların meydana geldiğini ifade etti.

Mbamba, bu haftaki rakipleri MKE Ankaragücü'nün lig sıralamasında doğru bir pozisyonda gözükmediğini kaydederek, "Hedefimiz MKE Ankaragücü maçını 3 puanla bitirerek ilk yarıyı 24 puanla kapatmak. Ancak kolay bir maç olmayacak. Ankara'ya kazanmak için gideceğiz." diye konuştu.



Özsaraç: "Yurt dışındaki oyuncuları takip ediyoruz"

Takımın sportif direktörü Burak Özsaraç ise yeşil-siyahlı ekibin antrenmanı sırasında yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçı final olarak gördüklerini belirtti.

İlk yarı itibarıyla hedefledikleri puana yakın olduklarını anlatan Özsaraç, "Ankara'dan çıkaracağımız puan ya da puanlarla ilk yarı hedeflediğimiz noktayı tutturmuş olacağız. İkinci yarıya da aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Birkaç mevkide eksiğimiz var. Oralara takviye yapmamız gerekiyor. Uzun zamandır yurt dışındaki oyuncuları takip ediyoruz. Sonuç itibarıyla 3 iyi futbolcuyu kadromuza katabilirsek rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Orta sahaya farklı yaratıcılıkta bir oyuncu bakıyoruz. Doğru oyuncuyu doğru fiyata getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlığı devam eden Zakarya Bergdich, idmanda yer almadı.

Kaynak: AA