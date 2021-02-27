Denizlispor devamını getiremedi

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş deplasmanında umduğunu bulamadı. Rakibine ilk yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar ateş hattından kurtulamadı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Ege ekibi ligdeki 15'inci yenilgisini aldı. Denizlispor deplasmanda oynadığı son 6 maçı ise kazanamadı. Son olarak dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalıp Galatasaray, Trabzonspor, İttfak Holding Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarını puansız tamamladı.

Teknik direktör Hakan Kutlu ise ümitlerini koruduklarını söyledi. Kümede kalacaklarına inandığını kaydeden Hakan Kutlu, "Beşiktaş karşısında maça iyi başlasak da devamını getiremedik. Beşiktaş golü bulmadan önce gol pozisyonunu biz yakaladık. O golü atabilseydik durum farklı olabilirdi. Ben oyuncularıma güveniyorum. Önümüzdeki haftalar bizim için çok önemli. Çok sayıda kart sınırında bulunan futbolcumuz vardı. Bu maçta bir tek Sagal kart gördü ve cezalı duruma düştü. Gelecek haftayı BAY geçireceğiz. Ardından Yeni Malatyaspor maçını evimizde oynayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT