Denizlispor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak
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Denizlispor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

13.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:06
Denizlispor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

Süper Lig'in son sırasındaki Yukatel Denizlispor, 25. hafta mücadelesinde yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in son sırasındaki Yukatel Denizlispor, 25. hafta mücadelesinde yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Son 2 haftada sadece 1 puanı bulunan Denizli temsilcisi, deplasmanda son 4 maçtır kazanamıyor. Karşılaşma için dün Konya'ya giden yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Veton Tusha forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına İlhan Palut'u getiren İttifak Holding Konyaspor, genç teknik adam yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a elendikten sonra Süper Lig'de ilk maçına çıkacak. Ligin son 6 haftasında galibiyeti bulunmayan Konya temsilcisi, 3 maçtır fileleri havalandıramadı.

Konyaspor'la 16. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 15 maça çıkan Yukatel Denizlispor, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda iki takım da 19'ar gol buldu.

Deplasmanda rakibini mağlup edemeyen Yukatel Denizlispor, Konya'daki 7 karşılaşmada 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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