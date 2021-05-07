Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak
Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, 40. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, 40. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor müsabakasında, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen yeşil-siyahlı ekip, 40. haftaya 28 puanla 21. ve son sırada girdi.
Yukatel Denizlispor, ligde 10 maçtır, deplasmanda 11 müsabakadır kazanamıyor.
Atakaş Hatayspor da son 3 hafta öncesinde 57 puan ve averajla 7. durumda yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz