Denizlispor deplasmanda galibiyete hasret
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Denizlispor deplasmanda galibiyete hasret

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor deplasmanda galibiyete hasret

SPOR Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi.

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SPOR Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hafta sonu Altay ile hazırlık maçında karşılaşan ve 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bir günlük iznin ardından, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Denizlispor'da sakatlığını atlatan Recep Niyaz'ın takıma dönmesi, teknik heyette sevinç yarattı. Cezalı oldukları için Başakşehir maçında oynayamayan Mustafa Yumlu, Özer Özdemir ve Kubilay Aktaş'ın Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden kadroya dönecek olması teknik direktör Hakan Kutlu'nun elini güçlendirdi.

Bu sezon yeşil-siyahlılar, deplasmanda istediği sonuçları elde edemedi. Ege ekibi, 2021 yılında henüz deplasman galibiyeti alamadı. Denizlispor, ligde oynadığı son 7 maçta 3 puanla ayrılmayı başaramadı. Bu sezon deplasmanda 14 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Deplasmanda 9 puan toplayabilen Denizlispor bu alanda ligin en başarısız takımı olarak dikkat çekti. Yukatel Denizlispor, son olarak Süper Lig'in 14'üncü haftasında 23 Aralık 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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