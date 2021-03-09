Denizlispor deplasman kabusuna son verecek
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Denizlispor deplasman kabusuna son verecek

09.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:05
Denizlispor deplasman kabusuna son verecek

Spor Toto Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Yukatel Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasına 3 puan ve dış sahadaki galibiyet hasretine son verme hedefiyle hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Yukatel Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasına 3 puan ve dış sahadaki galibiyet hasretine son verme hedefiyle hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar dış sahada son 6 maçını kazanamadı. Son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u gurbette 2-1 yenen Ege ekibi, 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Denizlispor, Galatasaray'a 6-1, Trabzonspor'a 1-0, İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 3-0 kaybetti. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, galibiyet serisi yakalamak istediklerini vurguladı. Fırat, "Evimizde aldığımız galibiyeti, deplasmanda elde edeceğimiz sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz. Gaziantep FK. maçı zor bir karşılaşma olacak. Biz bu maça iyi hazırlanıp, iyi bir skor almak istiyoruz" dedi. 

SAGAL DÖNÜYORTeknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki hazırlıklara başlayan Denizlispor'da sakatlığı devam eden Özgür Çek idmana katılmadı. Haftalardır düşme hattında yer alan Ege temsilcisinde Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski de sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Denizlispor'un bu sezon 5 gol pasıyla en çok asist yapan oyuncusu olan Angelo Sagal cezasını tamamlayarak Gaziantep FK maçıyla formasına kavuşacak.RAKİPLERİ DE KAZANDI

Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek nefes alırken rakiplerinin de kazanmasıyla moral bozukluğu yaşadı. Yeşil-siyahlıları yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 geçerken, Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla Denizlispor yine ligde sondan ikinciliğe yerleşti. Denizlispor, 24 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde 20'inci sırada bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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