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Mustafa Yumlu, Denizlispor, Zeki Yavru, Spor

Denizlispor defans hattını takımda tutacak

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti.

10.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:53
Denizlispor defans hattını takımda tutacak

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Yukatel Denizlispor'da yönetim sözleşmesi sezon sonu sona erecek savunmacılarla masaya oturdu. Bu sezon iyi bir performans sergileyen sağ bek Zeki Yavru ve stoperler Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu oyunculara 2'şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.Öte yandan yönetim, takımda kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan'ın da takımda kalması için çalışma başlattı. Denizli ekibinin bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Estupinan'ın takımda mutlu olduğu ve Denizlispor'da kalmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Bülent Uygun'un dört futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.


Kaynak: DHA

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