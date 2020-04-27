HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Denizlispor'dan, Stackhowiak'ın açıklamalarına yalanlama geldi

Denizlispor'dan, sözleşmesini tek taraflı fesih ederek ayıran kaleci Stackhowiak'ın ayrılık sonrası yaptığı açıklamalara kulüp yönetiminden yalanlama geldi.

Denizlispor'dan, Stackhowiak'ın açıklamalarına yalanlama geldi
27.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:57

Denizlispor'dan, sözleşmesini tek taraflı fesih ederek ayıran kaleci Stackhowiak'ın ayrılık sonrası yaptığı açıklamalara kulüp yönetiminden yalanlama geldi.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Stackhowiak'ın "6 aylık alacağını alamadığı yönündeki" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Stackhowiak'ın açıklamalarını büyük bir üzüntü ile karşılandığının belirtildiği açıklamada, "İki sezondur takımımızın kalesini koruyan Adam Stackhowiak, tüm dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle büyük sıkıntı yaşadığı bir dönemde 2 aylık alacağını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Fesih kararından sonra bazı medya organlarına yaptığı 'Geçen sezon da 6 aylık alacağımı alamadım' açıklaması asılsızdır. Geçen sezon belli dönemlerde futbolculara ödeme sıkıntısı yaşandığı doğrudur ancak bu ödemeler daha sonra yapılmıştır. Bunu yanı sıra, oyuncularla yapılan görüşmeler sonucunda mümkün olduğu kadar yüksek prim verilerek bu mağduriyetleri en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Adam Stackhowiak'ın açıklamaları; geçen sezon 6, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 9 ay alacaklı olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkarmış, bu da yanlış anlaşılmaları gündeme getirmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Stackhowiak'ın Ocak ayından 3 bin euro, Şubat ve Mart ayı alacağı bulunmaktadır. Mart ayının büyük kısmında da maçların oynanmadığı göz önüne alındığında durum daha net ortaya çıkacaktır. Geçen sezonun şampiyonluk primi alacağı tamamen ödenen oyuncu, sezon bitmemiş olmasına rağmen 25 maç oynaması halinde sözleşme gereği ödenecek bonusu da istemiştir.

Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bir futbolcuyla bu şekilde polemiklere girme arzusu ve isteği içinde olmadığımız bilinmelidir. Ancak, doğruların da kamuoyu ve taraftarlarımız tarafından bilinmesinde yarar görüyoruz. Bugüne kadar şeffaf yönetim konusunda taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Spor
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız Spor
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Spor
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi Spor
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu Spor
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi Spor
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine benzetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine...
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Naci Bostancı Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Harun Tan Aslı Enver Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Avrupa Türk Lirası Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: Denizlispor'dan, Stackhowiak'ın açıklamalarına yalanlama geldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 18:29:14. #1.14#
title