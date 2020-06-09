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Denizlispor'dan Sneijder atağı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Denizlispor'dan Sneijder atağı
09.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:26

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Uygun, geçen sezon faal futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı. Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını ifade ederek, "Sneijder geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi. Kendisi iyi bir Galatasaraylı ve orada çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider. İleri dönemlerde eski takımları Real Madrid ve Inter'de teknik direktör olarak çalışmak gibi bir hedefi var. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz. O'na, 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' diyorum" ifadelerini kullandı. 

Wesley Sneijder'in iyi bir futbol birikimi ve deneyimi olduğunu dile getiren Bülent Uygun, "Sneijder futbolculuk döneminde İtalya'da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Real Madrid'de birçok yıldız isimle oynadı. Galatasaray'da da çok önemli başarılar elde etti. Türkiye'de  Galatasaray ile çok sayıda kupa kaldırma başarısı gösterdi" dedi.Süper Lig'de koronavirüs salgını arasının ardından 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Uzun bir aradan sonra lige döneceğiz. Sezonun kalan kısmı için iddialıyız. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Özverili ve karakterli futbolcu grubuna sahibim. Kalan 8 maçta alabildiğimiz en iyi sonuçları alıp Süper Lig'i başarılı bir konumda bitireceğiz."


Kaynak: DHA

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