Denizlispor'dan hayata dönüş

Süper Lig'de evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Yukatel Denizlispor derin bir nefes aldı. Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılar galibiyet hasretine son verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra 7 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Denizlispor puanını 17'ye çıkardı. Denizlispor sonunculuktan kurtulamasa da gelecek haftalar için ümitlendi. Maç günü babası Necip Kutlu'nun vefat haberini alan Hakan Kutlu ise karşılaşma bitiminde Ankara'ya gitti.

Yardımcı antrenör Gökmen Barış çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Müsabakadan önce kazanmaktan başka bir sonuç düşünmediklerini ifade eden Barış, "Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptılar. Onlar da durumun farkında ve bilincindeydi. Kaliteli ve iyi bir oyuncu topluluğumuz var. Karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman ilerledikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Camiamız ve taraftarımız için bu galibiyet hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor perşembe günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı