Denizlispor'dan hayata dönüş

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47

Süper Lig'de evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 maç sonra galip gelen Yukatel Denizlispor karabulutları dağıttı. Ligin ikinci yarısındaki ilk 3 puanını elde eden yeşil-siyahlılar, düşme hattından da uzaklaştı. Puanını 27 çıkararak nefes alan Denizlispor, düşme hattıyla arasındaki farkı 7'ye çıkardı. Denizlispor'da geçtiğimiz hafta göreve getirilen teknik direktör Bülent Uygun da siftah yaptı. İlk maçında Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Uygun, Denizlispor'u hak ettikleri yere getireceklerini söyledi.

İdlib'de şehit düşen askerlerimizi minnetle andığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Taraftarımız stadımıza Türk bayraklarıyla gelerek birlik ve beraberliğimizi dünyaya haykırdı. Futbol adına baktığımızda ise mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Eksiklerimiz var, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız, Denizlispor camiasını ve o formayı hak eden ekibimizle, futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uygun, Yeni Malatyaspor önünde takımda yaptığı rotasyonun meyvelerini de aldı.HASRET SONA ERDİ

Bu sezon iç sahada bir türlü beklenen skorları alamayan Ege ekibi, evindeki galibiyet hasretine de son verdi. Taraftarı önünde son galibiyetini 23 Aralık 2019 tarihinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek elde eden Denizlispor; Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilip, Medipol Başakşehir ve Göztepe ile berabere kalmıştı. Evindeki 12 maçın 7'sini kaybeden Denizli, 3'üncü kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Haftalar sonra sevinmeyi hatırlayan Denizlispor, ligin 25'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kaynak: DHA