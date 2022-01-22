Denizlispor'dan hakem kararlarına tepki Açıklaması

MANİSA (AA) - Altaş Denizlispor Yönetim Kurulu, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başından beri hakem hataları sebebiyle yaşanılanların daha önce Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkili kurullarına yazılı bir şekilde iletildiği bildirildi.

Ligde 21. haftadaki Manisa FK maçında aleyhlerine verilen penaltı kararı gibi MKE Ankaragücü maçında da hakem hatalarına maruz kaldıklarının iddia edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altaş Denizlispor Kulübünü sahipsiz sananlar, sandıklarının doğru olmadığını bundan sonra daha sert bir şekilde görecekler. Ne yönetimimizin, ne futbolcularımızın ne de vefakar taraftarlarımızın emeklerini yedirmeyecek, haklarımızı sonuna kadar almak için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, adil yönetim dışında hiçbir istek ve beklentimiz yoktur. Fair-play ödülü almış bir kulüp olarak açıklamalarımıza, söylemlerimize dikkat ettik, TFF ve MHK kurullarına saygımızdan ödün vermedik. Ancak gelinen noktada artık tahammülümüzün kalmadığını hem kamuoyunun hem de Türk futbolunu yönetenlere tekrar hatırlatmak isteriz. Sahada verdiğimiz emeklerin hakemlerin yanlış kararlarıyla heba olmasına göz yummayacağız."

"Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz ve ödemeyeceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada bundan sonra hatalara karşı sessiz kalınmayacağı bildirildi.