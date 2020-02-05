Denizlispor'dan 'hakem' açıklaması

05.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:49

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim kurulu 1-1 sona eren Göztepe maçının ardından hakemlerle ilgili açıklama yayınladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yukatel Denizlispor Kulübü hem saha içi hem de saha dışındaki duruşuyla Türk futbolunun örnek kulüplerinden biridir. Uzun yıllar sonra büyük emekler ve uğraşlar sonucu çıktığı Süper Lig'deki ilk yılında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen duruşundan taviz vermeden yoluna devam eden kulübümüz, maalesef bazı maçlarda hak gaspına uğramış, işin kötü tarafı uğramaya da devam etmektedir. Sahada adil olmak zorunda olan hakemlerin, maçlarımızda verdikleri ve vermedikleri kararlar sebebiyle maddi-manevi haklarımızın gasp edildiğini görmezden gelmemiz beklenemez. Evimizdeki Göztepe maçında maalesef yine hakem kararları ile karşılaşmamızın tesadüf olmadığı aşikardır. Hem lig hem de kupa maçlarında verilen kararların aleyhimize olması canımızı acıtmaktadır. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan Yukatel Denizlispor'un maddi ve manevi zarara uğramasının kimseye bir fayda sağlamayacağını herkesin bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yukatel Denizlispor'un adil yönetim ve atama dışında hiçbir beklentisinin olmadığını bir kez daha yineliyor, hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğini tüm kesimlerin bilmesini istiyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA