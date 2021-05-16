Denizlispor'dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı
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Denizlispor'dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı

Denizlispor'dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş olurken, küme düşen, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor oldu.

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş olurken, küme düşen, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor oldu. Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen yeşil-siyahlı takımda oyuncuların sözleşmesinin bitimine az kalmasından dolayı takımda dağılmalar başlayacak.

Denizlispor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapacağını açıklamıştı. Ardından Süper Lig'de 40. hafta deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olarak döndü. 41. Haftada Denizli Atatürk Stadyumunda Galatasaray ile karşılaşan yeşil-siyahlı takım 4-1'lik yenilgiye uğrayarak 42. haftada Süper Lig'in son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'le oynadığı maçtan 5-1 mağlup döndü. Süper Lig'de küme düşeceği kesinleşen ilk takımlardan biri olan Denizlispor'da önemli oyuncuların takımdan ayrılacağı bildirildi.

Denizlispor'dan ilk ayrılacak 4 oyuncu ismi netleşmeye başladı

Yeşil-siyahlı takımda bulunan futbolculardan Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega ve Leismann'a Süper Lig'de bulunan takımlardan talip oldukları öğrenildi. Mayıs ve Haziran sonu ile takımla sözleşmleri sona erecek oyunculardan Rodallega'nın Kasımpaşa, Trabzonspor ve Göztepe ile 1. Lig'e çıkmayı başaran Manisa'nın istediği belirtildi. 35 yaşındaki Rodallega Denizlispor'da Süper Lig boyunca 37 maçta 14 gol atan en iyi oyunculardan biri olarak zihinlere kazındı. Denizli'nin en sevilen oyuncularından biri olan ve 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha oyuncularından Recep Niyaz, 1 yıl daha sözleşmesi olan Mustafa Yumlu'nun da Süper Lig'den teklifler aldığı bildirildi. Fabiano Leinsmann'ın ise yurt dışına geriye döneceği öğrenildi.

"Sözleşmemiz sona eriyor. Bundan sonraki süreçte hakkımızda hayırlısı olsun diyelim"

Süper Lig'de 42. haftada sezonun son maçına çıkan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan,

Karagümrük karşısında 5-1 mağlup olarak lige veda ettiklerini söyledi. Ligin son maçını oynadıklarını ifade eden Tandoğan; "Ligin son maçıydı bizim açımızdan. Geldiğimiz süreç itibariyle büyük zorluklarla karşılaştık ama ben ve ekibim bu zorluklar karşısında dik durduk ve oyuncu grubunu ayağa kaldırmaya çalıştık. Dik durmak bizim ruhumuzda var. Bugün de çok eksiğimiz vardı. U19'dan 11, 12 tane oyuncu getirdik. Maçta öne geçtik, 2-3 pozisyon kaçırdık ama tecrübesizdik. Kırmızı kart ve gelen goller maçın skorunu getirdi. Sözleşmemiz sona eriyor. Bundan sonraki süreçte hakkımızda hayırlısı olsun diyelim" açıklamasını yaptı. - DENİZLİ

Denizlispor'dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı
Denizlispor'dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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