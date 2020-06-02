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Denizlispor'dan armalı kolonya ve dezenfektan satışa sunuldu

Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı takıma destek için takım armasını taşıyan dezenfektan ve kolonyayı satışa sundu.

Denizlispor'dan armalı kolonya ve dezenfektan satışa sunuldu
02.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:54

Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı takıma destek için takım armasını taşıyan dezenfektan ve kolonyayı satışa sundu.

Yeşil-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsü yenmek için çıkılan yolda artık biz de varız." denildi.

"Hem destek ol hem sağlıklı kal." ifadelerinin kullanıldığı ve makbuz karşılığı dezenfektan ve kolonya satışının yapılacağı bildirilen açıklamada, "Salgına karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında gelen sağlık konusunda, kulübümüzün ürünleri olan dezenfektan ve kolonyadan satın alarak hem kulübümüze destek verelim hem de sağlıklı yarınlara birlikte yürüyelim." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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