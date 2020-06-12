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Denizlispor'da zorunlu değişim

Lige ara verilmeden önce son maçında 14 Mart'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayıp sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil-siyahlılarda o maçta ilk 11'de forma giyen kaleci Stackhowiak ile Barrow pandemi sürecinde takımdan ayrıldı.

Denizlispor'da zorunlu değişim
12.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:24

Lige ara verilmeden önce son maçında 14 Mart'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayıp sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil-siyahlılarda o maçta ilk 11'de forma giyen kaleci Stackhowiak ile Barrow pandemi sürecinde takımdan ayrıldı.

Geçen sezon Denizlispor'un 1. Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olarak bu yıl da Süper Lig'deki 26 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Polonyalı file bekçisi Stackhowiak, parasını tahsil edemediği gerekçesiyle nisan ayında sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Bu sezon takımın bankolarından olan Gambiyalı Barrow da izinsiz olarak Türkiye'en ayrılıp geri dönmedi. Sivas deplasmanında kalede Tolgahan'ın, Barrow'un yerine ise Sedat'ın görev yapması bekleniyor.

Teknik adamlık kariyerine Sivasspor'da başlayan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu maçla eski takımına rakip olacak. Denizli'de Oğuz, Onazi ve Zeki, kart görmeleri halinde haftaya Beşiktaş karşısında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Hürriyet

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