Denizlispor'da Zeki şoku

SÜPER Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor'da şok bir sakatlık yaşandı.

Denizlispor'da Zeki şoku

SÜPER Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor'da şok bir sakatlık yaşandı. Yeşil-siyahlıların yeni transferlerinden sağ bek Zeki Yavru'nun burnu kırıldı. Antrenmanda hava topu mücadelesinde kaleci Stackhowiak ile çarpışan Zeki acılar içinde yerde kaldı. Saha içinde acil müdahale edilen oyuncunun burnunda kırık tespit edildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Zeki'nin tedavisi yapıldı ve futbolcu taburcu edildi. Ancak Zeki'nin birkaç gün takımla çalışamayacağı kaydedildi. 


Kaynak: DHA
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