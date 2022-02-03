Denizlispor'da Tusha gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor'da Tusha gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor'da Tusha gitti

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altaş Denizlispor'da Kosovalı santrfor Veton Tusha ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altaş Denizlispor'da Kosovalı santrfor Veton Tusha ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Veton Tusha'ya bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Denizlispor'da bu sezon 12 maça çıkan Tusha, gol atma başarısı gösteremedi. 19 yaşındaki oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title