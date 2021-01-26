Denizlispor'da transfer harekatı
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Denizlispor'da transfer harekatı

26.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:01
Denizlispor'da transfer harekatı

Süper Lig'in son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor, transferde atağa kalktı.

Süper Lig'in son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor, transferde atağa kalktı. Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Hasan Ayaroğlu ile anlaşmaya vardı. Denizlisporlu kurmaylar, yaptıkları görüşmede 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Hasan Ayaroğlu'nun kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Sezonun ilk devresinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle güçlük çeken Denizlispor, sezonun kalan kısmında rotasyon gücünü arttırmak için Galatasaray'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jese Sekidika ve 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u gündemine aldı. İki genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray'a teklif yapan Denizlispor, gelecek yanıtı beklemeye başladı. Ege ekibinde sol bek için İsveçli Martin Olsson ismi gündeme geldi.İsveç Ligi ekiplerinden Helsingborg forması giyen 32 yaşındaki oyuncuya resmi teklifini ileten Denizlispor'un anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Kariyerinde İsveç Milli Takımıyla 51 maça çıkan Olsson 5 gol attı. Denizlispor, altyapıdan 3 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Devre arası transfer döneminde 18 yaşındaki forvet Veton Tusha'yı profesyonel yapan yeşil-siyahlılar, 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile geçtiğimiz sezon 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu 5'er yıllık resmi sözleşmeye imza attırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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