Denizlispor'da Transfer Çalışmaları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, geride kalan sezon Gazişehir Gaziantep'te forma giyen kaleci Adam Stachowiak ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Denizlispor'un Şemikler Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 31 yaşındaki Polonyalı kaleci Stachowiak, kendisini yeşil-siyahlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp başkanı Mustafa Üstek, Stachowiak ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını, takımın güçlü bir kadro ile sezona başlayacağını kaydetti.