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Denizlispor'da transfer başlıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 22 puan toplayan 11'inci sıradaki Yukatel Denizlispor, ara transferde kolları sıvadı.

01.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:35
Denizlispor'da transfer başlıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 22 puan toplayan 11'inci sıradaki Yukatel , ara transferde kolları sıvadı.

Yeşil-siyahlılar, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak. Yönetim taliplileri bulunan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek. Recep'in takımda tutulması, geçen sezon 1'inci Lig'deki şampiyonluğun mimarlarından olup Süper Lig'de yedek kalan Mehmet ve Burak'a ise ayrılmak istemeleri durumunda kolaylık sağlanması bekleniyor. Öte yandan talipleri olan yedek kaleci Tolgahan'ın ayrılma ihtimali de zayıf görünüyor.


Kaynak: DHA
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