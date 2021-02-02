Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

02.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:09
Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Perşembe günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Perşembe günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel antrenman yaptı.

Yeşil-siyahlı futbolcu Özgür Çek ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor kafilesi, yarın gerçekleştirilecek antrenmanın ardından hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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