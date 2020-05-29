Denizlispor'da test sonuçları negatif
Yukatel Denizlispor'da teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif olduğu açıklandı.
29.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:53
Yukatel Denizlispor'da teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Yeşil-siyahlı kulüp, takıma dün ikinci kez koronavirüs testi yapıldığını bildirdiği açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: DHA