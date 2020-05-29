Denizlispor'da test sonuçları negatif Yukatel Denizlispor'da teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Yukatel Denizlispor'da teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Yeşil-siyahlı kulüp, takıma dün ikinci kez koronavirüs testi yapıldığını bildirdiği açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: DHA