Denizlispor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi
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Denizlispor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi

Denizlispor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Ali Tandoğan, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da görev yapmıştı.

Tandoğan, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de Denizlispor'un başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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