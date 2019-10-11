Denizlispor'da teknik direktör arayışı devam ediyor

11.10.2019 11:05

Yücel İldiz ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör arayışı sürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 5 hafta boyunca 3 puan alamayınca geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör İldiz'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ardından teknik adam arayışına başlayan yeşil-siyahlı ekibinin ilk etapta Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba ile görüştüğü öğrenildi. Kulüp yöneticilerinden alınan bilgide, teknik direktörlük görevi verilecek ismin bir kaç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA