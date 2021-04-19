Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı
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Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı

Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, ilk antrenmanına çıktı.

Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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