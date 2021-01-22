Denizlispor'da Subotic sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı
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Denizlispor'da Subotic sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı

22.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:34
Denizlispor'da Subotic sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Neven Subotic'in karşılıklı anlaşma çabalarına olumlu yanıt vermediği ve kulüple olan sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Açıklamada, "Neven Subotic sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Union Berlin forması giyen ve sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki Neven Subotic'in 2022 yılına kadar Denizlispor'la sözleşmesi bulunuyordu. Sırp savunma oyuncusu, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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