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Denizlispor'da Subotic engeli

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da Subotic engeli

Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor bir yandan da transfer yasağını kaldırabilmek için yoğun mesai harcamaya başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor bir yandan da transfer yasağını kaldırabilmek için yoğun mesai harcamaya başladı. Transfer tahtasını açabilmek için eski yerli futbolcularıyla anlaşma sağlayan yönetim, Neven Subotic engeline takıldı. Yeşil-siyahlı yönetim yaklaşık 17.5 milyon TL alacağı olan Sırp stoperden indirim isterken, Subotic'in pazarlığa yanaşmaması kurmayların elini kolunu bağladı.

Ara transfer döneminin bitiş tarihi olan 8 Şubat'a kadar Subotic'le anlaşmak isteyen Denizlispor yönetiminin, oyuncuyla bir kez daha temasa geçtiği ancak henüz olumlu cevap alamadığı kaydedildi. Geçen sezon başında Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor'un flaş transferlerinden olan 33 yaşındaki oyuncu, sadece 5 karşılaşmaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Neven Subotic, Denizlispor, Spor Toto, Transfer, Spor, Haber

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