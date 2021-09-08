Denizlispor'da son gün bereketi
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Denizlispor'da son gün bereketi

Denizlispor'da son gün bereketi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra 2 hafta içinde 16 takviyeyle kadrosunu yenileyen Denizlispor, son gün 2 transfer daha yaptı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra 2 hafta içinde 16 takviyeyle kadrosunu yenileyen Denizlispor, son gün 2 transfer daha yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, Samsunspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje ve Çanka FK'dan 22 yaşındaki sol kanat Bekir Turaç Beke'yle sözleşme imzaladı. Ön libero ve sağ bek pozisyonlarında forma giyebilen Djedje, Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor'un yanı sıra Fransa'da Marsilya ile Racing, İngiltere'de Watford'da oynadı. Denizlispor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Djedje, geçen sezon 1'nci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Samsunspor'la 18 maça çıktı.

Geçen sezon Çankaya'da 16 maçta görev alan Bekir Turaç ise kariyerinde daha önce Etimesgut Belediyespor, Altındağspor ve Artvin Hopaspor formalarını da giydi. Transferin son saatlerinde yabancı santrfor takviyesi de yapmaya çalışan Denizlispor'da 17 Eylül Cuma günü olarak belirlenen olağanüstü kongrenin yeri EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi yerine Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu olarak değiştirildi. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa yönetim seçimi 24 Eylül Cuma günü saat 19.00'da aynı yerde yapılacak. Denizlispor'da ağustos ayında göreve gelen Başkan Mehmet Uz'un istifa eden isimlerin yerine yönetimini yenileyip tekrar başkanlığa talip olması bekleniyor.


- Denizli
Denizlispor'da son gün bereketi
Denizlispor'da son gün bereketi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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