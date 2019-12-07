: Denizlispor'da "sigarasız taraftar" hedefi

07.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:32

Denizli'de başlatılan "sigarasız taraftar" hedefi kapsamında bir taraftar derneğiyle kaymakamlık ve gençlik spor müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Pamukkale Kaymakamlığının ilçede sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımına karşı başlattığı çalışmalara Denizlispor taraftarları da dahil edildi.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşil Cephe Taraftar Derneği iş birliğinde başlatılan projenin tanıtımı, Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapıldı.

Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede çeşitli kesimlere yaptıkları sigara bıraktırma organizasyonlarından başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti.

"Toplumun hangi kesimlerini, nasıl etkileyebiliriz?" sorusundan hareketle taraftar gruplarıyla görüştüklerini aktaran Balcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"İş birliği çağrımıza hemen cevap veren Yeşil Cephe Taraftar Derneği ile çalışmaya başladık. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız ankette taraftarımızın yüzde 50'sinin sigara içtiğini gördük. Bunlardan yüzde 80'i, 'Kendi irademizle bu sigarayı bırakacağız' diyorlar. İl Sağlık Müdürlüğü ve sigara bırakma polikliniklerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. 31 Mayıs Sigarayı Bırakma Günü'nde taraftarlarımızdan çoğunun bu illeti bırakmış olacaklarını düşünüyoruz. Diğer taraftar gruplarıyla da görüşmeler yapacağız."

-"Tedavileriyle ilgili kolaylık sağlayacağız"

Sigara içen taraftarla birebir çalışma yapılacağını, sigara bırakma polikliniklerinde kolaylık sağlanacağını ve psikolojik destek verileceğini aktaran Balcıoğlu, "Yeşil Cephe Taraftar Derneği'nin 2 bin 500 üyesi var. Yüzde 80'lere, 90'lara varan bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Taraftar grubunun diğer vatandaşlarımızı etkileme noktasında da çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum." dedi.

Yeşil Cephe Taraftar Derneği Başkanı Zeki Turan da taraftar grubunun yarısından fazlasının sigara içtiğini ancak proje ile birçoğunun sigarayı bırakacağından emin olduğunu söyledi.

Turan, "Sigarayı kötü alışkanlıkların başlangıcı olarak düşünüyorum. Bu bağlamda sigarayı bırakan arkadaşlarımızın hayata tutunacağını, güzel bir hayat süreceğini düşünüyorum. İnşallah bu proje ile gençlerimiz bu illetten kurtulur." diye konuştu.

-"En güzel gol sigaraya son"

Toplantının ardından Kaymakam Balcıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay ve Yeşil Cephe Taraftar Derneği Başkanı Turan, Sigarasız Taraftar Projesi protokolünü imzaladı.

Protokol üyeleri, "En güzel gol sigaraya son" yazısı asılan kaleye topla sembolik penaltı atışı yaptı. Tribünde oturan taraftarlar da sigara paketlerini kaleye attı.

Projeyle sigarayı bırakan 3 taraftara yeşil siyah renkte kumbara hediye edildi.

Kaynak: AA

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