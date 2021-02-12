Denizlispor'da sarı tehlike
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Denizlispor'da sarı tehlike

12.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:19
Denizlispor'da sarı tehlike

Süper Lig'de puan tablosunun son sırasına demir atan Yukatel Denizlispor'da deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de puan tablosunun son sırasına demir atan Yukatel Denizlispor'da deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Ege ekibinde Hadi Sacko, Angelo Sagal, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Muris Mesanovic ve Mustafa Yumlu'nun 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun antrenmanlarda oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarı yaptığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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