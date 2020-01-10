Haberler » Spor » Denizlispor'da Sapunaru krizi - Spor

Denizlispor'da Sapunaru krizi

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi.

10.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:48
Denizlispor'da Sapunaru krizi

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını kampında sürdüren Yukatel 'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör 'le sorunlar yaşadığı iddia edildi. Deneyimli futbolcunun Özdilek'le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. Mehmet Özdilek'in de Sapunaru'nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı. Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a gideceği belirtildi. 

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler