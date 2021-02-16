Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber

16.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:05
Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber

SPOR Toto Süper Lig'de 7 haftadır son sırada yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını azaltmaya başlayan Yukatel Denizlispor'da alt sıralardaki direkt rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynanacak hayati öneme sahip maç öncesi sakatlardan iyi haber geldi.

SPOR Toto Süper Lig'de 7 haftadır son sırada yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını azaltmaya başlayan Yukatel Denizlispor'da alt sıralardaki direkt rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynanacak hayati öneme sahip maç öncesi sakatlardan iyi haber geldi. İyileşen Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Veton Tusha'nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. 

Denizli Atatürk Stadı'nda cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede cezalı duruma düşen Lopes'den yararlanamayacak Denizlispor'da Recep, Sacko ve Tusha'nın iyileşmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. Kritik 90 dakika öncesi Denizlispor 24 maçta topladığı 18 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde 21'inci sırada yer alırken, 23 haftada 20 puan alan Gençlerbirliği ise 19'uncu basamakta yer alıyor.

 


- Denizli
Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber
Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber
Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da sakatlardan sevindirici haber - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 11:31:03. #1.16#
title