Denizlispor'da Rodallega takımla çalıştı

01.11.2019 13:43

Denizlispor, Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İçel İdman Yurdu'na karşı alınan 4-1'lik galibiyetten dolayı futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürdü.



Öte yandan, yaklaşık 3 haftadır sakat olan takımın yıldız futbolcularından Hugo Rodallega da takımla birlikte antrenmana çıktı. Rodallega'nın, Mehmet Özdilek'in görev vermesi halinde Sivasspor maçında oynayabileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA