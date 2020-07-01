Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci! Takımla çalışmalara başladı...
Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.
01.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:46
Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.
Yeşil-siyahlılar altyapı patentli yıldızından yoksun çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 1 puan alabilmiş, teknik direktör Bülent Uygun da Recep'in eksikliğinin önemli kayıp olduğuna vurgu yapmıştı.
Denizlispor'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan son antrenmana sakatlığı süren Ogenyi Onazi ise katılmadı.
Kaynak: Hürriyet