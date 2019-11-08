Denizlispor'da Recep 11'i unuttu

08.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:26

SÜPER Lig'de iç sahadaki son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'da sezonun ilk haftalarının yıldızlarından Recep Niyaz, daha sonra formaya hasret kaldı. Altyapıda yetişip Fenerbahçe, Bucaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor maceralarının ardından yuvaya dönen 24 yaşındaki Recep, geçen sezon attığı 12 gol ve asistleriyle 1'inci Lig'de 20 yıl sonra gelen şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Bu sezon takımıyla Süper Lig'de boy gösteren hücum oyuncusu, ilk hafta Galatasaray ağlarını sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. İlk 4 maçın tamamında 11'de oynayan Recep, daha sonra formayı unuttu. Sürekli yedek kalan Recep Niyaz, oynanan son 6 lig maçının 4'ünde süre alamadı.

Recep, iç sahadaki Kasımpaşa maçında 14 dakika, son Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oynadı. Taraftarlar, Sivas önünde haftalar sonra süre bulan genç yıldızı alkışlarla karşıladı. Diğer taraftan, Pazar günü oynanacak Beşiktaş deplasmanı öncesi Estupinan'ın sakatlığının sürdüğü, Sapunaru'nun cezasının bittiği Denizli'de takımla antrenmanlara başlayan Rodallega'nın durumu maç öncesi netleşecek. Kolombiyalı yıldızın 11'e dönmesi bekleniyor. Futbolcu olarak yıllarca formasını giyerek şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak teknik direktör Mehmet Özdilek, kazanmak istediklerini belirterek, "Doğru düşündüğümüz şeyleri sahaya yansıtmak zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA