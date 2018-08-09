Denizlispor'da Özköylü Sabır İstedi

SPOR Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında pazar günü evinde Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü camiadan sabır istedi. Denizlispor'un her sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini ancak bu senenin daha farklı geçeceğini dile getiren Özköylü, "Başkanımız ve yönetimimiz büyük fedakarlıklarla transferleri yaptılar. Takımın biraz zamana ihtiyacı var. Ancak kimse endişelenmesin, iyi bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.

Fikstürün zorlu olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Özellikle ilk 6 hafta zorlu geçecek. Rakiplerimiz de güçlü. Ancak bu demek değil ki biz de güçsüzüz. Rakiplerimiz ciddi transferler yapıp, ciddi kaynaklar aktardı. Ancak netice onlar da saha on bir kişi sahaya çıkacak biz de. İlk hafta Gazişehir Gaziantep'i taraftarımızın önünde yenerek lige iyi ve moralli başlamak istiyoruz. Arzu ettiğimiz futbolu oynayıp güzel bir sonuç alacağız" yorumunu yaptı. - Denizli