Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu, maça yeni doğan kızı Aliya Zara'nın moraliyle çıkıp ağları sarstı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu, maça yeni doğan kızı Aliya Zara'nın moraliyle çıkıp ağları sarstı. Ligde zor günler geçiren Denizlispor'da bu mücadeleye kadar 6 maçtır gol atamayan 32 yaşındaki santrforun eşi Kübra, Aliya Zara adını koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Maça bu heyecanla çıkan tecrübeli golcü, takımının ikinci golünü kaydedip galibiyeti sigortalarken, 6 haftalık suskunluğunu da bozdu. Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran Ömer, galibiyetin sevinciyle eşinin yanına koşup yeni doğan kızını kucağına aldı.


- Denizli
Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

Demirören Haber Ajansı - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title