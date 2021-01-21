Denizlispor'da moraller dip yaptı
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Denizlispor'da moraller dip yaptı

21.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:30
Denizlispor'da moraller dip yaptı

Süper Lig'de bu sezon yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayıp 21 takım arasında düşme hattında son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor'da İstanbul deplasmanındaki 6-1'lik Galatasaray yenilgisini camiada iyice karamsarlığa yol açtı.

Süper Lig'de bu sezon yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayıp 21 takım arasında düşme hattında son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor'da İstanbul deplasmanındaki 6-1'lik Galatasaray yenilgisini camiada iyice karamsarlığa yol açtı. Bu sezonki en farklı yenilgisini alırken galibiyet hasretini 6 maça çıkaran yeşil-siyahlı ekip, 19 maçta 14 puanla dipten kurtulamadı. Üst üste alınan kötü sonuçlar, kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar ve kadro yetersizliği nedeniyle moral çöküntüsü yaşayan Denizlispor, ligde ilk yarıyı pazar günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçla tamamlayacak. 

Ara transferde eski kalecisi Adam Stackhowiak'ın alacağı nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırıp yeni takviyeleri Iraklı orta saha Ahmed Yasin ve ABD'li Mikkel Diskerud'a lisans çıkaracak Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Galatasaray deplasmanının kendileri açısından kötü bir maç olduğunu belirtti. Sahada gereken direnci gösteremediklerini ifade eden Koşukavak, "Futbolda böyle skorlar var. Birçok takım yaşıyor. Nerelerde, ne yapmamız konusunda derin bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Takım kadrosu olarak 12 oyuncu ile mücadele ediyoruz. Bu çok kolay değil. Transfer sezonu açık. Acil transfere ihtiyacımız var. Yönetim kurulu çalışıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu yarışın içerisinde olacaksa bu konuları çözmemiz gerekiyor" dedi.VETON TUSHA GOLLE BAŞLADIDenizlispor'da karşılaşmanın ikinci yarısında 46'ncı dakikada Sacko'nun yerine oyuna giren Veton Tusha, Süper Lig kariyerine golle başladı. 18 yaşındaki Kosovalı forvet, maçın 48'inci dakikasında Rodallega'nın pasıyla topla buluşup fileleri sarstı. Sezonun ilk yarısında altyapıda antrenman yapan, devre arası transfer döneminde profesyonel yapılan Tusha, ilk maçında attığı golle gelecek adına umut verdi. Tusha, Süper Lig'de bu sezonunun en genç gol atan futbolcusu olarak da tarihe geçti.MUHAMMET'İN ŞANSSIZLIĞI Denizlispor'un 21 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal Galatasaray karşısında kendi kalesine gol atarak şanssızlık yaşadı. Atakaş Hatayspor maçında da kendi kalesine gol atan genç savunmacı, üst üste iki karşılaşmada talihsizlik yaşamış oldu. 

Denizlispor'da moraller dip yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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