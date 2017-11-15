Denizlispor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 12. haftada MKE Ankaragücü ile 17 Kasım Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



İdmanı çift kale maçla tamamlayan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Erginer, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, "MKE Ankaragücü karşılaşması zor geçecek. Oyuncularımız dediklerimizi uygular, bireysel hata yapmazsa bu maçı alırız. Futbolcularımın gözlerindeki kazanma enerjisini alabiliyorum. Savunmamızı güçlü tutarak kalemizde gol görmek istemiyoruz." diye konuştu.



Takım savunmasının çok önemli olduğunu işaret eden Erginer, şunları kaydetti:



"İyi savunma yapmak kazanmanın yarısıdır. Deplasmanda iyi bir oyunla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz. Bu yüzden çalışmalarımızı savunma ve hücum şeklinde yönlendiriyoruz. Evimizdeki galibiyet serisini deplasmanda da sürdürebilirsek takımı üst sıralara çıkartabileceğiz."