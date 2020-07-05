Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, açma-germenin ardından pas çalıştı.

"Önümüzde çok önemli 4 maç var"

Profesyonel takım antrenörü Levent Kartop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir yıldır kulüp antrenörü olarak görev aldığını, camiaya yabancı olmadığını belirterek, buranın altyapısında yetiştiğini ve yıllarca kaptanlığını yaptığını söyledi.

Denizlispor formasını terletmiş bir insan olarak sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Kartop, "Takım arkadaşlarımız olsun, yöneticiler olsun, başkanlarımız olsun, hepsi bize güvendiklerini söylediler. Bu da beni çok mutlu etti. Bu güzel bir sinerji. İnşallah bunu bütün takım olarak, şehir olarak da Başakşehir maçında sahaya yansıtırız. Artık geçmiş geçmişte kaldı ve önümüzde çok önemli 4 maç var. Tabii ki de ilk başta iki gün sonra Başakşehir ile zorlu bir maç var. Onlar şampiyonluğa oynuyor, biz de küme düşme hattının üstündeyiz. Daha üst sıralara oynamak anlamında puan ve puanlar almamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Oradan iyi bir netice ile döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Bu takım en iyi şekilde ligde kalacak"

Futbolcuların hepsiyle konuştuğunu anlatan Kartop, "Tek tek bireysel olarak da konuştuk, takım halinde de konuştuk. "Bundan sonra takım olarak hem saha içinde hem saha dışında birlik ve beraberlik içinde mücadele eden bir takım olmak istiyoruz.' dediler. Bunlar beni motive ediyor ve ben onları bu şekilde motive ediyorum. İnşallah sahaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın olumsuzluğa düşmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Kartop, "Tabii 10 yıl sonra tekrar Süper Lig'e geri dönmenin mutluluğunu yaşarken bu sonuçlardan sonra üzülmeleri doğaldır. O üzüntüyü herkes yaşıyor. Şuna inanmalarını istiyorum: Bu takım nasıl bu 32 puanı topladıysa bundan sonra da daha alınmamış 3 puanlar var. Bunun başlangıcı olarak da Başakşehir maçını gördüğümü düşünüyorum. Onların gönlü ferah olsun. Bu takım en iyi şekilde ligde kalacak ve seneye daha farklı bir takım olacaktır. Onlar bizi her zaman desteklesinler. Tabii şu an onlarsız oynuyoruz ama biz onların dualarını istiyoruz. Allah'ın izniyle onları mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA