HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
05.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:43

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, açma-germenin ardından pas çalıştı.

"Önümüzde çok önemli 4 maç var"

Profesyonel takım antrenörü Levent Kartop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir yıldır kulüp antrenörü olarak görev aldığını, camiaya yabancı olmadığını belirterek, buranın altyapısında yetiştiğini ve yıllarca kaptanlığını yaptığını söyledi.

Denizlispor formasını terletmiş bir insan olarak sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Kartop, "Takım arkadaşlarımız olsun, yöneticiler olsun, başkanlarımız olsun, hepsi bize güvendiklerini söylediler. Bu da beni çok mutlu etti. Bu güzel bir sinerji. İnşallah bunu bütün takım olarak, şehir olarak da Başakşehir maçında sahaya yansıtırız. Artık geçmiş geçmişte kaldı ve önümüzde çok önemli 4 maç var. Tabii ki de ilk başta iki gün sonra Başakşehir ile zorlu bir maç var. Onlar şampiyonluğa oynuyor, biz de küme düşme hattının üstündeyiz. Daha üst sıralara oynamak anlamında puan ve puanlar almamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Oradan iyi bir netice ile döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Bu takım en iyi şekilde ligde kalacak"

Futbolcuların hepsiyle konuştuğunu anlatan Kartop, "Tek tek bireysel olarak da konuştuk, takım halinde de konuştuk. "Bundan sonra takım olarak hem saha içinde hem saha dışında birlik ve beraberlik içinde mücadele eden bir takım olmak istiyoruz.' dediler. Bunlar beni motive ediyor ve ben onları bu şekilde motive ediyorum. İnşallah sahaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın olumsuzluğa düşmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Kartop, "Tabii 10 yıl sonra tekrar Süper Lig'e geri dönmenin mutluluğunu yaşarken bu sonuçlardan sonra üzülmeleri doğaldır. O üzüntüyü herkes yaşıyor. Şuna inanmalarını istiyorum: Bu takım nasıl bu 32 puanı topladıysa bundan sonra da daha alınmamış 3 puanlar var. Bunun başlangıcı olarak da Başakşehir maçını gördüğümü düşünüyorum. Onların gönlü ferah olsun. Bu takım en iyi şekilde ligde kalacak ve seneye daha farklı bir takım olacaktır. Onlar bizi her zaman desteklesinler. Tabii şu an onlarsız oynuyoruz ama biz onların dualarını istiyoruz. Allah'ın izniyle onları mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Spor
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Spor
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak Spor
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi Spor
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Spor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı Spor
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu
Epilepsi hastası kadın evinde komşusu tarafından ölü bulundu
Epilepsi hastası kadın evinde komşusu tarafından ölü bulundu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Şampiyon Liverpool evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti
Şampiyon Liverpool evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Ebru Gündeş Coşkun Sabah
Spor Gökhan Töre Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 20:46:22. #1.14#
title