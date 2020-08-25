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Denizlispor'da Manuel da Costa atağı

SÜPER Lig'de dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic'le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı gündemine aldı.

Denizlispor'da Manuel da Costa atağı
25.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:25

SÜPER Lig'de dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic'le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı gündemine aldı. Bordo-mavili ekiple yolları ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yönetimin Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği bildilirildi. Galatasaraylı sağ kanat Jimmy Durmaz'la da ilgilenen yeşil-siyahlıların en kısa sürede iki oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.

Futbol yaşamına Fransa'nın Nancy takımında başlayan deneyimli stoper, Hollanda'da PSV Eindhoven, İtalya'da Sampdoria, Fiorentina, İngiltere'de West Ham United, Rusya'da Lokomotiv Moskova ve Portekiz'de Nacional formaları giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Türkiye'ye geldi. Demir Grup Sivasspor'da 1 sezon oynayan da Costa ardından Olympiakos'a geçti. 2017-2018 ve 2018-2019'da Başakşehir formalarını terleten Manuel da Costa, Suudi Arabistan'da Al Ittihad-Jeddah forması giydikten sonra geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza attı.


Kaynak: DHA

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