Denizlispor'da Lopes şoku
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Denizlispor'da Lopes şoku

20.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:02
Denizlispor'da Lopes şoku

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, gemileri yakarak kulüple bağlarını kopardı.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, gemileri yakarak kulüple bağlarını kopardı. Yeşil-siyahlı kulüple ikinci yılını geçiren tecrübeli savunmacının alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip Denizli'den ayrıldığı öğrenildi. Ligde yarın iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi yaşanan bu kriz yeşil-siyahlıların keyfini kaçırdı. Denizlispor'da daha önce Subotic de aynı nedenle kontratını feshetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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