Denizlispor'da lopes'den kırmızı kart eleştirisi

08.09.2019 16:12





SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart kararını eleştirdi. Pozisyonda Hakem Suat Arslanboğa'nın yanlış karar verdiğini ileri süren deneyimli futbolcu, "Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum" dedi.

Portekizli futbolcu, "İlk gördüğüm sarı kart normaldi. Bunlar futbolda var. İkinci sarı kart yani kırmızı kart gördüğüm pozisyon bence çok alakasız bir pozisyondu. Kırmızı kartlık da değil, penaltılık da değil. Çünkü orada topu takip ederken kaleciye, 'Arkamda kimse yok' hareketi yaptım. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hakemin ilk defa böyle bir penaltı verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Konyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren Denizlispor'da Alanyaspor'dan transfer edilen Isaac Sackey, kaliteli bir takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Takımın başarısı için elinden geleni yapmak istediğini vurgulayan Ganalı defansif orta saha oyuncusu, "Sezona iyi başlayan bir takımız. Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için çok çalışacağım. Süper Lig'de oynamak büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Transferimde yardımcı olan yönetici ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" dedi.

Göztepe maçında gösterdiği performansla dikkat çeken, çizgiden top çıkararak takımının deplasmandan puanla dönmesinde önemli rol oynayan sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich, alınan puanın önemli olduğunu söyledi.

Bergdich, "Ben kendim için değil takımım için çalışan bir futbolcuyum. Takımın başarısı benim için ön planda. Milli maç arasında daha çok çalışarak en iyi şekilde lige başlamak istiyoruz. Göztepe maçında çizgiden gol çıkarmayı başardım. Çok hızlı bir pozisyondu. Hızlı müdahale ederek golü önlemeye çalıştım. Önemli olan da pozisyonun gol olmamasıydı. O yüzden Göztepe maçından 1 puanla döndüğümüz için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: DHA