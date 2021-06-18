Denizlispor'da kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin: "Bir daha aday olmayacağım"
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Denizlispor'da kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin: "Bir daha aday olmayacağım"

Denizlispor'da kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin: 'Bir daha aday olmayacağım'
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Süper Lig'de küme düşen Denizlispor'un kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin, bir daha aday olma düşüncesi bulunmadığını söyledi.

Süper Lig'de küme düşen Denizlispor'un kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin, bir daha aday olma düşüncesi bulunmadığını söyledi.

Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı kulübün 16 Haziran'daki kongresinde aday çıkmadığını ve hala da bu göreve talip kimse olmadığını hatırlattı.

Hukuki durumun belirsizliğinin koruduğunu, avukatların mevzuatı incelediğini dile getiren Çetin, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizlili büyüklerimiz, kentin en büyük markasına sahip çıkacaktır. Biz bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğini bilmediğini aktaran Çetin, "Bir daha aday olmayacağım. Biz yorulduk. Üç yıl aralıksız başkanlık yapmak kolay değil. Çok yıprattılar. Üzerimize çok geldiler ve bizi üzdüler. Yine de kongreye kadar ayakta dimdik durarak aslanlar gibi görev süremizi tamamladık. Gücümüz bu kadarına yetti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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Denizlispor'da kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin: "Bir daha aday olmayacağım" - Haberler Spor
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